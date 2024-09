Palermo-Cosenza. Rissa fra ultrà: identificati in sei

Le indagini sulla rissa avvenuta il 1° settembre fuori dallo stadio Renzo Barbera, prima della partita Palermo-Cosenza, hanno portato all’identificazione di sei ultrà grazie ai video girati dai residenti della zona, come riportato da Riccardo Lo Verso su LiveSicilia.it. Le immagini, migliorate dalla polizia, hanno permesso di individuare i primi responsabili, invitati a eleggere il domicilio, un passo che segnala il loro coinvolgimento nell’inchiesta e potrebbe portare a provvedimenti come il Daspo. Altre trenta persone sono ancora da identificare.

La rissa, scatenata da vecchi e nuovi rancori tra gruppi del tifo organizzato palermitano, ha avuto precedenti, come un incidente durante la trasferta a Cremona e una disputa per il posizionamento degli striscioni l’anno scorso. Gli scontri sono stati documentati in video, con calci, pugni e lanci di bottiglie.

Le forze dell’ordine stanno esaminando anche il possibile coinvolgimento di figure legate ad ambienti mafiosi per sedare le tensioni, visto il rischio di vendette. Per questi motivi, la partita di oggi tra Juve Stabia e Palermo è sotto particolare osservazione, con un occhio attento ai 300 tifosi rosanero autorizzati alla trasferta.