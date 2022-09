L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla ripresa della preparazione del Palermo.

Al ritorno al lavoro ci sarà anche la novità Mladen Devetak, che lunedì verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera. Devetak, difensore di 23 anni, acquistato il 5 agosto dal Vojvodina serbo, si era fermato dopo 3 giorni per una lesione al soleo sinistro.

Lo scorso 5 settembre una risonanza magnetica ha confermato la guarigione clinica e il calciatore ex Under 21 serba ha già intensificato la fase di riatletizzazione. Corini ritroverà anche l’albanese Doda, che non è partito col gruppo per Manchester per un problema di visto.