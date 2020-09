La Cremonese sembra intenzionata a rivoluzionare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “TuttoMercatoWeb.com”, il club grigiorosso avrebbe infatti deciso di cedere Antonio Piccolo e Adriano Montalto.

Il matrimonio tra le parti sembra ormai giunto agli sgoccioli, con il club che avrebbe parlato con il Lecco circa la questione legata a Piccolo: trattativa che non sembra esser decollata, ma tutto può ancora accadere. Ma per il Lecco non sarà affatto facile arrivare all’attaccante visto che, come già riferito da parte della nostra redazione, su di lui è molto forte l’interesse del Palermo (CLICCA QUI per leggere la notizia).