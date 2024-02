Palermo-Como, bel gesto di Aureliano: va in tribuna e regala il pallone a un tifoso

Bellissimo gesto di solidarietà in Palermo-Como. Come riporta Ansa.it L’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, fischietto della partita di ieri pomeriggio, ha regalato il pallone con cui si è giocata la sfida a due tifosi che lo hanno chiamato dalla tribuna a fine partita.

Al termine della gara vinta dal Palermo per 3-0 il tifoso che era accompagnato dal padre ha chiamato l’arbitro che stava uscendo dal campo con il pallone in mano come da protocollo di gara. Aureliano ha chiesto agli addetti alla sicurezza di aprire la porta che separa il terreno di gioco dalla tribuna e ha raggiunto il tifoso rosanero regalandogli il pallone, un sorriso e una carezza. Il gesto è stato applaudito dai tifosi vicini che hanno sottolineato la grande umanità del direttore di gara.