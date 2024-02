Palermo-Como 3-0. La fotogallery

Il Palermo ha preso il volo. Ormai la guarigione è decisamente completata e i segnali dell’ultimo mese sono inequivocabili. Contro il Como si attendeva la prova del 9 ed è arrivata forte e chiara. Convincente 3-0 contro una diretta concorrente per un posto in Serie A. I rosanero hanno travolto la squadra di Roberts e Fabregas, dando un segnale a tutte le rivali e agganciando lo stesso Como al terzo posto. Si tratta della quinta vittoria consecutiva in casa. Il Renzo Barbera è tornato ad essere un fortino e quel valore aggiunto fondamentale per puntare in alto.

