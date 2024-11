Palermo-Cittadella 0-0 LIVE: tripla occasione fallita da Insigne in pochi minuti

Il Palermo torna in campo al Renzo Barbera per la 12esima giornata di Serie B dove sfida il Cittadella. Dopo il pareggio poco brillante a Mantova i rosanero vogliono dare continuità di risultati, provando a replicare il successo con la Reggina della settimana scorsa. Il Cittadella invece è reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria ma non vince addirittura dal 31 agosto contro il Modena. Dionisi schiera Pierozzi dal primo minuto a destra che torna a vedere il campo; Verre titolare, Le Douaron al centro dell’attacco, preferito a Henry e Brunori. Al suo fianco Insigne da una parte e Di Francesco dall’altra.

Il live del match:

PRIMO TEMPO

29′ Verre appoggia per Insigne che tira a giro di prima intenzione ma anche questa volta fallisce.

28′ Altra occasione clamorosa per Insigne: giocata personale di Le Douaron che serve Insigne ma Castrati ancora una volta gli chiude lo specchio.

27′ Giocata clamorosa di Insigne che col tacco in giravolta supera l’avversario ma poi calcia alto a pochi passi da Castrati.

21′ Errore di Insigne che si ritrova a tu per tu con Castrati ma calcia male e viene murato.

18′ Prima vera chance per il Palermo: Verre imbuca per Segre che calcia di prima intenzione ma trova la risposta di Castrati.

16′ Altra chance per Pandolfi che però calcia male e manda la palla alta.

14′ Occasione Cittadella con Pandolfi che incrocia, bravo Desplanches a farsi trovare pronto.

9′ Cartellino giallo per Rabbi che entra in maniera dura su Segre.

7′ Insigne sbuca a sinistra e mette una palla interessante in mezzo sulla quale non arriva nessun compagno a concludere.

1′ Subito occasione per il Cittadella con Rabbi che viene ipnotizzato da Desplanches ma è tutto fermo per fuorigioco.

1′ Inizia il match del Barbera tra Palermo e Cittadella.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Pierozzi, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Francesco. All.Dionisi

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; Vita, Amatucci, Branca, Tronchin, Masciangelo; Rabbi, Pandolfi. All.Dal Canto

TABELLINO

Arbitro: Fourneau (Roma 1).

AA1: Giallatini (Roma 2).

AA2: Fontani (Siena).

IV UFFICIALE: Pezzopane (L’Aquila).

VAR: Camplone (Pescara).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI:

AMMONIZIONI: Rabbi

ESPULSIONI: