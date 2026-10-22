Palermo-Carrarese, le previsioni meteo al Barbera: sole e 20 gradi al fischio d’inizio, nessuna pioggia prevista

Condizioni meteorologiche favorevoli per Palermo-Carrarese, la sfida di Serie B in programma domenica 25 ottobre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Secondo le previsioni orarie, i rosanero di Filippo Inzaghi e la formazione di Guido Pagliuca dovrebbero trovare una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni.

Al momento del fischio d’inizio, il termometro dovrebbe segnare 20,3 gradi, con sole alternato a qualche nube e nessuna pioggia prevista. Condizioni sostanzialmente stabili anche durante il secondo tempo: alle ore 16 sono attesi 20 gradi, mentre alle 17, quando la partita sarà ormai terminata, la temperatura dovrebbe attestarsi sui 19,5 gradi.





L’elemento da tenere maggiormente in considerazione sarà il vento, previsto da nord-ovest. Alle 15 soffierà intorno ai 20 km/h, con raffiche fino a 30 km/h, mentre alle 16 la velocità dovrebbe scendere a 19 km/h, con raffiche fino a 29 km/h. La visibilità si manterrà buona, superiore ai 10 chilometri.

Anche nelle ore precedenti alla partita il quadro meteorologico appare favorevole. Tra le 12 e le 14 sono previste temperature comprese tra 20,3 e 20,6 gradi, senza precipitazioni. Una situazione che dovrebbe accompagnare l’arrivo dei tifosi al Renzo Barbera, dove si preannuncia una cornice di pubblico importante.

Il Palermo potrà dunque contare, secondo le attuali previsioni, su condizioni climatiche adatte allo svolgimento della gara. Nessuna pioggia all’orizzonte e temperature vicine ai 20 gradi: domenica pomeriggio, al Barbera, l’unica variabile meteorologica significativa potrebbe essere rappresentata dal vento.