Palermo-Carrarese, rosanero favoriti dai bookmaker: vittoria a 1,44, il colpo esterno arriva fino a 6,50

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
palermo padova 2-1 (74) pohjanpalo segre

Il Palermo si prepara a tornare al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese nella sfida in programma domenica 25 ottobre alle ore 15. I rosanero di Filippo Inzaghi, reduci da tre vittorie consecutive e saldamente in testa alla classifica di Serie B, partono con i favori del pronostico secondo le quote proposte dai principali bookmaker.

La vittoria del Palermo, contrassegnata dal segno 1, presenta una quota media di 1,44, mentre il pareggio si attesta a 4,49. Decisamente più alta la valutazione del successo esterno della Carrarese, con il segno 2 proposto mediamente a 6,14. Numeri che evidenziano come gli operatori considerino la formazione di Inzaghi favorita per conquistare altri tre punti davanti al proprio pubblico.


Analizzando le singole offerte, Bet365 propone la vittoria rosanero a 1,48, il pareggio a 4,33 e il successo della Carrarese a 6,25. Quote leggermente differenti per Snai, che offre il segno 1 a 1,42, la X a 4,50 e il 2 a 6,50. StarVegas e AdmiralBet quotano entrambe la vittoria del Palermo a 1,48, il pareggio a 4,55 e il successo degli ospiti a 5,75.

Su Lottomatica il segno 1 è proposto a 1,47, la X a 4,65 e il 2 a 5,65. NetBet presenta invece quote di 1,47 per la vittoria casalinga, 4,50 per il pareggio e 5,70 per il successo esterno. Le valutazioni più basse per la vittoria del Palermo arrivano da 888sport, che propone il segno 1 a 1,38, e LeoVegas, che lo quota a 1,37. Entrambi offrono il pareggio a 4,50 e la vittoria della Carrarese a 6,50.

La quota massima per il successo dei rosanero è dunque 1,48, mentre quella per il pareggio raggiunge 4,65 e quella per il colpo esterno della Carrarese arriva a 6,50.

Il quadro delle quote premia il Palermo, chiamato però a confermare sul campo il proprio momento positivo. La squadra di Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva contro una Carrarese reduce da due successi di fila e intenzionata a giocarsi le proprie possibilità al Barbera.

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