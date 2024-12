Palermo-Bari, De Sanctis: «Tre punti importanti. La continuità di risultati nostro obiettivo principale»

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha parlato in merito alla vittoria sul Bari tracciando anche un bilancio su questa prima parte di stagione.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita difficile, il Bari ha giocato in maniera veemente e aggressiva, noi abbiamo risposto con tanto sacrificio. E’ stata una bella prestazione perche tutto il lavoro fatto è stato premiato. Portiamo a casa i tre punti che per la nostra classifica sono significativamente importanti. E’ un segnale che non era importante solo oggi ma anche per il futuro. La continuità di risultati deve essere il nostro obiettivo principale. Il girone di andata finisce con un bottino di punti che non ci può soddisfare. Ma inisce unn girone di andata con la prospettiva che tra tre giorni iniziando il girone di ritorno si possa ottenere di più e riposizionarci nelle posizioni che meritiamo».

«Le Douaron? Jeremy è un giocatore con un passato importante, ha dimostrato tante cose nella Ligue francese. Lo abbiamo portato qui con tanta voglia, l’adattamento era necessario che ci fosse, è durato un po’ di più, ma che stia carburando adesso non può che lasciarci soddisfatti e ottimisti per il presente e per il futuro. Bilancio? Un bilancio non positivo, ne siamo consapevoli tutti e di dover e poter fare di più, lo vogliamo e cerchiamo il miglioramento tutti i giorni. I risultati sono quelli che vogliamo ottenere e che voglinoo anche i tifosi. Disappunto del pubblico? Una situazione che ci dispiace, è dettata dai risultati che in queste prime 19 non hanno rispecchiato le aspettative. Da adesso in poi andremo alla ricerca di punti e di risultati per essere tutti più soddisfatti. Cittadella? Un avversario che ha dimostrato di essersi ripreso, è venuto a fare una prestazione garibaldina qui non molto tempo fa e questo deve darci quel qualcosa in più per prenderci quello che vogliamo».