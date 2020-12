Sì è appena conclusa la sfida tra Palermo e Bari, gara valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Al 90′ il risultato è di 1-1 con la rete di D’Ursi al 45’ e Lucca all’87’. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Non viene impegnato. Sul gol la difesa è disattenta e lui non può fare nulla. VOTO 6





ACCARDI: Sul fondo non ci arriva mai e gli avversari, quando spingono, non lo saltano. Con l’ingresso di Valente si sposta al centro della difesa. VOTO 7-

SOMMA: La forma è ritrovata. Con l’uscita di Marconi si sposta sul centrosinistra e guida la difesa. Si fa saltare da Marras sull’azione del gol, poi è attento su tutto. VOTO 6+

MARCONI: Al 26′ è costretto a chiedere il cambio. Buona la sua prestazione, con Antenucci che soffriva molto la sua presenza. VOTO 6

DAL 26′ LANCINI: Imposta da dietro, ma non è sempre preciso. In fase di copertura è attento. Costretto, anche lui, a chiedere il cambio. VOTO 6

DAL 72’ VALENTE: Entra in campo per dare spinta in avanti, ma è poco concreto. VOTO 5,5

CRIVELLO: Sul gol del vantaggio del Bari si fa saltare con troppa facilità. Inizia la gara spingendo tanto, poi Ciofani gli prende le misure e lo ferma. Nella ripresa il copione di ripete. VOTO 6

PALAZZI: Non una prestazione brillantissima con qualche errore in fase di impostazione. Da uno con le sue qualità è lecito aspettarsi di più. VOTO 5,5

DAL 63’ SILIPO: Poco concreto e mai pericoloso. Il “rimprovero” di ieri da parte di Boscaglia non è servito a molto. VOTO 5,5

ODJER: Sembra smarrito, non è la solita partita di qualità e qualità. Nel finale protesta per qualche insulto razzista. VOTO 5,5

LUPERINI: Gioca trequartista e centrocampista, ma non è una delle migliori prestazioni. I suoi inserimenti non sono pungenti. Nel secondo tempo ha l’occasione per il pari. VOTO 6-

KANOUTE: L’uomo non lo salta mai e non crea nessun pericolo. VOTO 5

DAL 63’ FLORIANO: Serve bene Saraniti, peccato che il numero nove si trovi in fuorigioco. VOTO 6-

RAUTI: Prova ad impensierire Frattali ad inizio gara, ma l’estremo difensore è attento. Dopo sparisce dalla gara. VOTO 5,5

DAL 72’ LUCCA: Il gol del pareggio, direttamente da calcio di punizione, è magistrale. Sfiora anche la doppietta, ma era in posizione irregolare. VOTO 7

SARANITI: Nel primo tempo è molto isolato. Riesce, in qualche occasione, a conquistare falli utili a far respirare la squadra. Non calcia mai verso la porta avversaria. VOTO 6-

BOSCAGLIA: La squadra continua ad essere poco concreta negli ultimi 16 metri. Le prova tutte per pareggiarla e Lucca, ancora una volta, va in suo soccorso. VOTO 6+

BARI:Frattali (6,5); Celiento (5,5) (dal 55′ Semenzato 5,5), Sabbione 5,5, Di Cesare (5,5); Ciofani (6-), Maita (5,5), De Risio (5), D’Orazio (5,5); Marras (6-) dal 93′ Candellone sv; Antenucci 5,5 (dal 93′ Simeri), D’Ursi 5,5 (dal 77′ Lollo 5,5). Allenatore: Auteri 6.