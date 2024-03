Palermo, atti vandalici in centro: finestrini in frantumi e contatori rubati

Come si legge su “Gds.it” non si placano gli atti vandalici in centro a Palermo.

Ancora finestrini rotti e furti di contatori dell’acqua. Questa mattina, ancora una volta, i residenti di via Torino, via Pavia, via Trieste e via Parrocchia dei Tartari si sono svegliati saccheggiati da chi, per pochi euro, rompe e vandalizza qualsiasi cosa.

«Ormai i residenti la prima cosa che fanno al mattino non è bere il caffè, ma andare a controllare la propria autovettura, motocicletta o il contatore Amap – sottolinea Antonio Nicolao, vice presidente della Prima Circoscrizione -. Tutto questo continua ad accadere da anni oramai, proprio perché non è stata intensificata la prevenzione da parte delle forze dell’ordine, le promesse del ministro dell’Interno Piantedosi non hanno ancora avuto riscontri oggettivi ma solo indicativi».