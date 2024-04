Palermo, arriva la bocciatura definitiva: sono saltati tutti i piani | Colpo di scena per la panchina

Arriva la bocciatura per la panchina. Saltano tutti i piani, colpo di scena della società: gli ultimi sviluppi

Ore di grande apprensione in casa Palermo. La società, dopo l’ennesima sconfitta – rocambolesca – in casa del Pisa arrivata dopo una rimonta per 4-3 starebbe decidendo per il cambio in panchina. Eugenio Corini si prepara dunque a lasciare per la terza volta i rosanero, dopo mesi di grande tensione durante i quali spesso l’ambiente aveva chiamato a gran voce un cambio alla guida tecnica. Il City Group sonda il terreno per un nuovo nome, ma uno dei candidati sembra essere già sfumato.

Il Palermo in questo momento d’altronde non sembra riuscire a uscire da questa sorte di circolo vizioso, fatto di prestazioni altalenanti. Le gare del Palermo sembrano una costante montagna russa, tra gol presi troppo facilmente, rimanete da situazioni di vantaggio importanti, espulsioni e tensioni in campo.

Ecco perché, dopo un mese di marzo fatto di smentite, in merito a possibili esoneri, la società sembra votata adesso verso un cambio in panchina. Corini potrebbe finire la stagione anzitempo, ma uno dei primi sostituti sembra già essere stato scartato. La situazione è in costante evoluzione.

Palermo, sfuma la prima ipotesi per la panchina

Il Palermo sta sondando diversi nomi per il dopo Corini. Il tecnico ex centrocampista rosanero sembra arrivato al capolinea, e uno dei nomi che già erano stati fatti alla fine dello scorso anno era tornato di moda nelle scorse ore. Si tratta di Gennaro Gattuso, aveva iniziato la sua carriera proprio in Sicilia, in un primo momento era sembrato uno dei nomi più caldi ma la pista sembra essersi improvvisamente raffreddata.

Niente accordo con l’ex Milan, sia per volere della dirigenza pare che per volontà del tecnico, il quale preferirebbe iniziare un percorso in una squadra a inizio anno, non da subentrato. Al posto di Gattuso la società è già sulle tracce di un altro ex campione del mondo 2006. L’accordo sembra in questo senso molto vicino.

Palermo, niente Gattuso: si avvicina Fabio Grosso

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Palermo starebbe trovando l’accordo con Fabio Grosso. L’ex terzino del Palermo potrebbe subentrare a Corini, che dopo l’ultima sconfitta a Pisa avrebbe fatto definitivamente prendere alla società la decisione di cambiare in panchina.

Secondo quanto si apprende i contatti proseguono nel corso delle ultime ore in maniera positiva. Adesso il club dovrà comunicare la sua decisione, se quella di confermare a sorpresa Corini o di ingaggiare Fabio Grosso per terminare la stagione, e raggiungere i playoff, dando una svolta al Campionato.