Tuttosport: “Palermo, a gennaio la rivoluzione? C’è Pirlo per la panchina”

Palermo, ultime due prove per Dionisi: futuro appeso a un filo. Alessio Dionisi resta ancora al timone del Palermo, ma la fiducia nei suoi confronti è ormai a tempo. Luigi Butera, Tuttosport, sottolinea come le prossime due partite contro Bari e Cittadella saranno decisive per il destino del tecnico, con la società pronta a tirare una linea definitiva in caso di ulteriori passi falsi.

Nonostante la buona prestazione contro il Sassuolo, la terza sconfitta consecutiva ha aggravato la situazione, lasciando i rosanero con soli 21 punti in 18 partite e una media di 1.16 a gara. Butera evidenzia come nelle ultime 11 gare il Palermo abbia raccolto appena 10 punti, troppo poco per una squadra costruita per lottare ai vertici e che ora si ritrova pericolosamente vicina alla zona calda della classifica.

Fiducia condizionata – Proprio per la vicinanza degli impegni, la società ha deciso di concedere a Dionisi un’ultima possibilità, ma Butera avverte che stavolta non basteranno le buone prestazioni: servono risultati concreti. A Manchester ci si aspetta una svolta immediata e, in caso contrario, la pausa di gennaio potrebbe diventare il momento ideale per un cambio in panchina.

Nuovi scenari – Butera rivela che qualche sondaggio preliminare per possibili sostituti sarebbe già stato avviato. Tra i nomi accostati ci sono Cannavaro, Pirlo e Ballardini, profili che potrebbero portare nuova linfa alla squadra. Tuttavia, la proprietà confida ancora in un colpo di reni da parte di Dionisi e dei suoi uomini.

Conclusione – Le prossime due partite saranno cruciali per il futuro del Palermo e del suo allenatore. Butera conclude che, se i risultati non dovessero arrivare, gennaio si preannuncia un mese caldissimo, con un possibile ribaltone tecnico e nuovi interventi sul mercato per raddrizzare una stagione fin qui deludente.