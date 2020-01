«Mi hanno chiesto di aiutare la squadra di calcio della mia città e io mi sono messo subito a disposizione. Mi hanno parlato di quest’azionariato diffuso, ottima idea per me, ma fino a qualche ora fa ho sollecitato che all’attuale proprietà del Catania vengano inviate le dovute garanzie bancarie e si possa così aprire la trattativa». Queste le parole di Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito all’acquisizione del Catania.