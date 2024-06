Paghiamo la clausola, vieni ad allenarci? De Zerbi legge il telefonino incredulo | Valigie pronte: in volo per l’Italia

De Zerbi è pronto a tornare in Serie A dopo tanti anni. Il tecnico legge l’offerta e prepara le valigie.

L’ufficialità del suo addio al Brighton era arrivata lo scorso 18 maggio, al termine della sua ultima gara in Premier League. De Zerbi ha detto addio al calcio inglese, almeno per il momento e potrebbe fare ritorno in Serie A. L’allenatore, che tanto bene ha fatto in questi anni, è tornato di moda in Italia dopo l’esperienza al Sassuolo che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi in Europa.

Adesso per lui ci sono nuove opportunità, magari di salire di blasone dopo aver portato i seagulls dove mai erano stati così in alto, al sesto posto e agli ottavi di finale di Europa League.

Tanti i rumors su un suo possibile ritorno in Italia in queste ore, che hanno riguardato anche il Milan, ma alla fine i rossoneri non si erano fatti avanti. Ma c’è un’altra squadra che in questi giorni si è ritrovata senza allenatore in Italia, che avrebbe messo gli occhi su De Zerbi. Per lui l’offerta potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

De Zerbi pronto a tornare in Italia

A sfruttare il caos in casa Lazio potrebbe essere proprio De Zerbi. I biancocelesti infatti hanno subito la seconda dimissione in appena 3 mesi da parte del proprio allenatore, roba da Lega Pro, per le medesime motivazioni, ossia mancanza di unità di intenti sulla gestione tecnica della squadra e incomprensioni anche in spogliatoio.

Una situazione calda che potrebbe fare al caso di De Zerbi, molto pragmatico e che è sempre riuscito a costruire con i propri calciatori un legame importante. Con l’addio di Tudor dunque la Lazio potrebbe mettere le mani su uno degli allenatori più ricercati, e tentare di fare grandi cose il prossimo anno.

Questione clausola

Uno dei motivi che aveva allontanato le big negli scorsi mesi, per trattare con De Zerbi, era la clausola da 15 milioni circa del Brighton. Adesso però pare che la clausola di rescissione sia ancora presente, ma dopo l’addio sembra essere scesa intorno ai 5-6 milioni.

Una cifra che la Lazio sarebbe disposta a sborsare pur di accaparrarsi uno degli allenatori migliori in giro per l’Europa, che sarebbe perfetto per ricostruire anche psicologicamente un gruppo che ha già “fatto fuori” due tecnici nel giro di pochi mesi. E De Zerbi? Dopo un primo desiderio di rimettersi in gioco, pare ci stia già ripensando. Il no alla Lazio pare cosa concreta.