Non sarà una sorpresa, ma le scommesse sportive stanno diventando una pratica comune al punto da attestarsi come “l’altro lato” dei casino online: tutti i siti di gaming ormai offrono una sezione betting così come tutti i siti di scommesse offrono un’area casino online in cui trovare slot machine ed altri giochi.

Questa influenza si può notare anche in termini di bonus, nel particolare parlando di bonus senza deposito, un’esclusiva di siti di gaming che ora invece è stata estesa al betting dando modo di scommettere con i casino bonus senza deposito.

Le scommesse sportive sono sempre più diffuse (e con esse anche bonus sempre più ricchi)

Che l’Italia sia un Paese nel quale lo sport sia una passione collettiva è un dato di fatto, ma ai nostri giorni questa passione si è evoluta diventando anche un amore per le scommesse, che oggi sono un vero must have per migliaia di persone che popolano tutti i siti che permettono di giocare ambendo a vincite in denaro.

Questa passione per il gioco chiaramente non riguarda solo le scommesse ma il gaming in generale, tanto che la proliferazione dei siti scommesse va di pari passo con quella dei casino online arrivando al punto che ormai sia difficile separare i due concetti: quasi tutti i siti che offrono slot machine, poker e blackjack offrono anche la possibilità di piazzare qualche puntata, e viceversa.

La “simbiosi” tra casino online e betting non riguarda però solo le possibilità di gioco, ma anche i bonus che vengono dati agli utenti così da rendere ancora migliori le condizioni per giocare: se i casino online hanno sempre offerto bonus di benvenuto, bonus deposito o free spin per accedere a slot machine, poker e a tutta l’offerta a fronte di maggiore convenienza, ai nostri giorni i siti scommesse fanno altrettanto così che ogni puntata diventi ancora più appagante (ad eccezion fatta ovviamente per i giri gratuiti, ma semplicemente perché i free spin nel betting non sarebbero tecnicamente applicabili).

Tra tutti i bonus nati nei casino online che si sono poi estesi anche ai siti scommesse, in questi giorni a spopolare ci sono i bonus senza deposito: promozioni che permettono di giocare (ed

ovviamente di fare scommesse) totalmente gratis prima ancora che i giocatori effettuino un deposito di soldi sul loro conto di gioco.

Come si ottengono questi bonus? L’unico dei requisiti fondamentali per riceverli risulta essere l’effettuare la registrazione ad un sito di betting o casino online inserendo i propri dati, poi il bonus viene ottenuto immediatamente così da poter iniziare subito a giocare, questo appunto senza dover prima fare un deposito.

I bonus senza deposito hanno grandi vantaggi: permettono di giocare gratis, di provare un casino online o sito di betting, di vincere prima ancora di spendere dei soldi… tutte possibilità che prima non esistevano e che hanno cominciato ad essere a disposizione dei giocatori solo dopo la nascita di questa tipologia di promozione.

Cosa sono i bonus senza deposito? Valgono anche per le scommesse sportive?

Cosa siano i bonus senza deposito è già stato accennato, ma vale comunque la pena entrare un po’ più nel merito specifico così da spiegare meglio in cosa consistono: si tratta appunto di bonus da ottenere quando si registra un conto (tanto che spesso vengono anche chiamati “bonus alla registrazione”) e di solito, almeno nel caso dei casino online, consistono in pochi euro o in alcuni free spins da giocare subito su tutte le slot, tavoli da poker o giochi in catalogo in generale.

Nel caso delle scommesse sportive chiaramente i giri gratuiti non fanno parte di questi bonus, che in realtà si limitano ad offrire ai giocatori appunto un importo di pochi euro per fare subito qualche puntata “di prova”, intendendo come prova quella del sito stesso.

E’ questa la vera rivoluzione di questi bonus: venendo erogati prima ancora che gli utenti effettuino un deposito di denaro, in caso di esperienza insoddisfacente lasciano i giocatori liberi di chiudere il conto appena aperto senza nemmeno dover versare soldi, una possibilità inedita che torna tutta a loro vantaggio.

Per meglio definire le caratteristiche dei bonus senza deposito è comunque interessante procedere ad un elenco schematico:

Quando si ricevono? Quando gli utenti procedono alla registrazione sul sito, prima ancora di effettuare un deposito di denaro Sostituiscono i bonus di benvenuto? No, questi bonus sono considerabili come a se stanti quindi di solito anticipano o consistono in una “prima parte” del bonus di benvenuto Serve un deposito per ottenerli? No, la specialità di questi bonus sta proprio nel venire erogati prima ancora che gli utenti facciano un deposito di soldi sul conto appena aperto In cosa consistono? Nel caso dei casino online (quindi utilizzandoli su giochi come slot o poker) consistono in un importo di pochi euro o in alcuni free spins, nel caso delle scommesse invece consistono solo in un importo di pochi euro visto che i giri gratuiti non sono tecnicamente applicabili alle puntate Permettono di giocare gratis? Sì, che consistano in un importo di pochi euro o in giri gratuiti (questo nel caso dei casino online) questi bonus permettono di giocare o fare puntate del tutto gratis Danno accesso a vincite liquidabili? Sì, le vincite ottenute con questi bonus possono venire liquidate in soldi reali, ma a patto di rispettare i requisiti di puntata che vengono espressi nella descrizione del bonus stesso (alla quale è consigliabile fare una visita) Serve un codice per attivarli? No, normalmente questi bonus si ottengono senza la necessità di attivarli con un codice, ma questo dipende sempre dalla policy del singolo casino online o sito scommesse Annullano la possibilità di ottenere Fun Bonus? No, queste promozioni sono indipendenti quindi agli utenti rimane comunque la possibilità di ottenere anche altri Fun Bonus da attivare con il relativo codice Valgono per il gioco live? Dipende dall’impostazione del bonus stesso: in certi casi può essere espressamente dedicato al casino o alle scommesse live, in altri possono essere dedicati sia agli eventi “normali” che a quelli live ed in altri solo a quelli standard Quali ne sono i principali vantaggi? Permettono di provare un casino online o sito scommesse senza dover prima procedere ad un deposito di soldi, il che lascia la possibilità di chiudere il conto se l’esperienza non è di gradimento da parte dei giocatori Quali ne sono i principali svantaggi? Risultano essere soggetti a termini e condizioni, quindi è sempre richiesto di rispettare dei requisiti di puntata (wagering) per liquidarne le vincite in soldi reali

Dove trovare questi bonus? Si possono ormai trovare disponibili sui migliori casino online e siti di betting, tanto in quelli attivi in Italia e certificati dalla licenza ADM quanto su quelli internazionali, anche se risulta consigliabile scegliere sempre quelli proposti sui siti con licenza ADM, che sono senza dubbio i più sicuri visto che rispettano tutto quel che viene richiesto dallo stesso Governo in fatto di sicurezza del gioco in Italia.

Cosa dire di più? Un’ultima cosa c’è da dire sui migliori bonus senza deposito, cioè che diventano efficaci al massimo soprattutto se utilizzati nelle scommesse a fronte anche di una continua attività di informazione sull’andamento degli eventi degli sport sui quali si desidera puntare: il betting è infatti una tipologia di divertimento che va a pari passo con la capacità di saper seguire tutte le novità che possono verificarsi nel mondo dello sport.

Per concludere quindi non resta che dire di giocare badando sempre anche alla propria sicurezza personale: le scommesse sportive, come detto e come anche dimostrato da questo articolo, sono in grande crescita, ma naturalmente a propria volta cresce anche il rischio di rimanerne dipendenti ritrovandosi a giocare per ore ed ore senza più averne il controllo.