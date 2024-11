ONMS: Frosinone-Palermo inserita tra le gare a rischio del 13^ turno di Serie B

La gara Frosinone-Palermo, anticipo della tredicesima giornata di Serie B e in programma venerdì 8 novembre alle ore 20:30, è stata inserita tra quelle a rischio per l’ordine pubblico.

Per l’incontro di calcio di Scrie B “Frosinone – Palermo”, in programma l’8 novembre 2024, – si legge nella nota dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

-vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti;

-implementazione del servizio di stewarding;

-rafforzamento dci servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore