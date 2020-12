La nuova variante del coronavirus individuata in Inghilterra è arrivata in Olanda.

Il quotidiano De Telegraaf riferisce che è stato identificato un caso.





Per evitare la diffusione del ‘nuovo’ virus, il governo ha disposto lo stop dei voli dal Regno Unito a partire da oggi e fino al primo gennaio. “Il governo è consapevole del fatto che imporre lo stop ai voli sia una misura estremamente seria ma ritiene questo provvedimento giustificato alla luce della situazione”, la posizione dell’esecutivo riportata da De Telegraaf. Lo stop al momento non riguarda i voli cargo, ma non è esclusa l’adozione di ulteriori misure.

Secondo informazioni diffuse dal ministero della Salute, il caso legato alla nuova variante di coronavirus sarebbe stato individuato all’inizio di dicembre nell’ambito delle procedure di analisi che su base settimanale vengono effettuate su tutti i campioni raccolti. Gli studi proseguiranno e saranno accompagnati da indagini per tracciare i movimenti del soggetto coinvolto e risalire ai contatti del soggetto stesso.