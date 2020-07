Secondo quanto riporta “Skytg24”, la polizia Locale di Verona, con l’aiuto del database “Giano”, e le attività di indagine della procura di Milano con la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri dell’Ufficio intestazione fittizia veicoli, ha scoperto una donna che dichiarava di non avere niente e percepiva il reddito per il Covid-19, ma in realtà aveva 315 veicoli intestati a suo nome. La 27enne veronese risultava, infatti, nullatenente e alcuni di questi suoi veicoli sono stati usati da sconosciuti per commettere furti in appartamento e colpi ai bancomat. La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce ed i veicoli a lei intestati sono stati tutti radiati e in caso di rintraccio sul territorio verranno immediatamente sequestrati e confiscati. La donna è indagata per induzione in errore verso pubblici ufficiali del Pra e della Motorizzazione e per il reato di truffa ai danni dello Stato. I veicoli hanno accumulato in sanzioni al codice della strada, cartelle esattoriali, bolli, pedaggi autostradali una somma pari ad oltre 200mila euro.