Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Nicoloschira.com”:

«Palermo? Volevo rimanere, perché avevo mia moglie incinta della seconda bambina e non volevo muovermi. Temevo il cambiamento, perché stavo benissimo al Palermo. Dissi al presidente: “Sono a scadenza, voglio restare, mi faccia firmare anche lo stesso contratto senza adeguamenti e fronzoli”».





«Avevo raggiunto la mia stabilità calcistica e umana a Palermo, sarei rimasto a vita e avrei chiuso lì la carriera. Così non fu. Partii in ritiro, c’era Pioli che venne mandato via dopo il preliminare col Thun, e piano piano venne smontata tutta la squadra, facendo così finire il progetto: io andai al Milan, Pastore e Sirigu al PSG, rimasero Balzaretti e Cassani, ma il blocco pulsante della squadra venne distrutto. La piazza non si meritava un finale così».