«Non voglio più relazionarmi con certi personaggi, sono stanco dei loro giochini. Andrò in Tribunale, così chiariremo chi sono i responsabili di questa situazione. Spinelli mi aveva chiesto di non tesserare alcuni giocatori per pagare una fidejussione ridotta, ma io mica sono venuto a Livorno per fare lo 0-0». Queste le parole del presidente del Livorno, Rosettano Navarra, rilasciate ai microfoni di “Livorno24.com” in merito alla situazione della squadra toscana.