Napoli, vigili non pagati per le gare interne: Comune si prepara a pignorare i conti del club

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Napoli, il Comune ha deciso di imporre un vero e proprio ultimatum al club azzurro. Qualora il club, di proprietà di De Laurentiis, non dovesse pagare i vigili che hanno prestato servizio in occasione di nove eventi calcistici tenutisi al “Maradona”, si procederà con il pignoriamo dei conti.

E’ stato presentato a De Laurentiis il conto di nove partite tra campionato e Coppa: Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari, Monza e Frosinone. Pe un saldo a carico della società partenopea ammonterebbe a quasi 100 mila euro.