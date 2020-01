Il Napoli è sempre più vicino all’ingaggio di Andrea Petagna dalla Spal. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i due club sono molto vicini a trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante in terra campana. Tra domanda e offerta balla un solo milione di differenza e già nelle prossime ore si potrebbe chiudere sui 17 milioni di euro più bonus, con l’attaccante che rimarrebbe in prestito alla Spal fino a giugno. Petagna ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e ha trovato l’intesa economica col Napoli, anche n relazione ai diritti d’immagine. In queste ore per raggiungere l’accordo definitivo.