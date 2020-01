Il passaggio di Andrea Petagna al Napoli è sempre più vicino. Al momento i club non hanno ancora raggiunto un accordo, ma manca davvero poco: un paio di milioni di differenza tra domanda e offerta, già oggi si potrebbe chiudere sui 17 milioni di euro più bonus, con l’attaccante che rimarrebbe in prestito alla Spal fino a giugno. Petagna ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e ha trovato l’intesa economica col Napoli, anche in relazione ai diritti d’immagine. Proseguono dunque i contatti in queste ore per raggiungere l’accordo definitivo. Questo quanto si legge sul sito del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.