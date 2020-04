“Questi ragazzi si sono comportanti in maniera irresponsabile, non dovevano passare a Villa San Giovanni, chi ha permesso loro di farlo non ha fatto il proprio dovere: adesso fanno bene a fare la quarantena. Mi fa piacere che vogliono visitare la Sicilia, ma debbono riconoscere che sono stati superficiali ed irresponsabili, non debbono muoversi da casa”. È uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in collegamento con Barbara D’Urso a «Pomeriggio Cinque

Musumeci ha parlato dei ragazzi francesi della Renault 4 che erano arrivati ad Aci Castello (Catania) e adesso si trovano a Mazzarino (Caltanissetta), anche loro collegati con la trasmissione, ma ha parlato anche più in generale dell’emergenza coronavirus in Sicilia. A proposito dei controlli allo Stretto di Messina e della sua ordinanza che prevede la chiusura dello Stretto da domani al 13 aprile ad eccezione per forze di polizia, armate, sanitari pubblici e privati e chi ha necessità urgenti, il governatore ha specificato che «i controlli li fa lo Stato nell’imbarcadero a Villa San Giovanni, il compito della Regione è invece sanitario, cioè verificare la temperatura di chi lo Stato ha autorizzato a passare nello Stretto».

Sulla situazione epidemilogica, il presidente della Regione ha invece voluto sottolineare che “il numero dei guariti in Sicilia supera quello dei decessi”. Ma – ha ammonito – “il che non significa tutti liberi anzi, soprattutto in questo periodo di Pasqua ho dovuto adottare misure più restrittive”.