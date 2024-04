Muscolo stirato e stagione a rischio | Spalletti se la ride: adesso la strada è in discesa

Il commissario tecnico della Nazionale è al settimo cielo. Il problema all’estremo difensore sembra aver sortito un effetto diverso in lui.

Nonostante manchino ancora diversi mesi per i prossimi campionati Europei di calcio, Luciano Spalletti sta iniziando seriamente a guardarsi intorno per capire chi possano essere i giocatori migliori da portare con la Nazionale italiana.

Ancora una volta, la Germania sarà il palcoscenico su cui gli azzurri dovranno cimentarsi, dimostrando il loro valore immenso, come accaduto nel 2006 con i Mondiali vinti con la guida tecnica di Marcello Lippi.

Ora, però, Spalletti nelle amichevoli europee potrà non solo valutare alcuni giovani calciatori come Folorunsho dell’Hellas Verona, ma anche altri elementi che fino ad ora non hanno mai indossato la maglia della Nazionale.

Molte potranno essere le sorprese in vista delle convocazioni ufficiali di giugno e tutto dipenderà molto dalla fine di questo campionato di calcio. Infatti, sembra proprio che siano davvero tanti i giocatori che vogliono dare il massimo per non perdere il treno che porta direttamente in Germania.

Insigne in mostra

Alcuni calciatori, come ad esempio Lorenzo Insigne, pur militando all’estero, vogliono comunque mettersi in mostra per dire la loro e farsi valere anche a migliaia di chilometri di distanza. Il tecnico di Certaldo, dopo la straordinaria esperienza col Napoli culminata con il terzo Scudetto nella storia della squadra partenopea, sicuramente valuterà ogni singola prestazione di tutti i calciatori potenzialmente arruolabili.

L’Italia viene da un periodo non affatto semplice. L’ultimo successo risale al 2021 quando gli azzurri vinsero il campionato europeo contro l’Inghilterra, ma sono ben due edizioni di mondiali che non è riuscita ad ottenere la qualificazione.

Berisha rimedia un infortunio

I tifosi quindi ora chiedono all’allenatore toscano di poter fare il possibile per portare a casa un risultato importante e cercare di fare il bis dopo il successo di tre anni fa con la guida tecnica di Roberto Mancini. Ora però sembra proprio che una delle prossime avversarie che l’Italia si ritroverà nei gironi, ovvero l’Albania, abbia perso un pezzo importante per queste amichevoli.

Stiamo parlando del portiere albanese dell’Empoli Etrit Berisha, che in seguito ad un problema fisico, come riportato da tuttomercatoweb.com, è costretto a restare a riposo e a dare forfait. Non è dato sapere quali siano i suoi tempi di recupero. Il secondo della Nazionale albanese è una conoscenza della Serie B italiana, Kastrati del Cittadella.