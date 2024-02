Muro rosanero allo Zini

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul record di tifosi rosanero in trasferta.

Seconda in Serie B, tredicesima in tutta Italia. Sono questi i numeri dei tifosi del Palermo quando c’è da andare a fare il tifo per la propria squadra sui campi della serie cadetta. E l’ennesima riprova si avrà questo pomeriggio allo Zini di Cremona, con un ampio spicchio dello stadio che si colorerà di rosanero. I tifosi del Palermo quest’anno hanno sempre risposto presente e saputo accompagnare i propri beniamini in tutte le parti d’Italia, da Nord a Sud. In questa speciale classifica, che tiene conto del seguito che ogni squadra di Serie B ha dei rispettivi tifosi, il Palermo è attualmente al secondo posto, dietro solamente alla Sampdoria.

I tifosi blucerchiati, infatti, sono quelli che fino a questo momento, contando le 12 trasferte effettuate, hanno seguito più in massa la propria squadra in giro per gli stadi italiani. Sono 16.055 i supporter liguri che, nel complesso, hanno fatto il tifo lontano dal Ferraris per le partite della squadra di Pirlo, per una media partita pari a 1.338 tifosi. Subito dietro, appunto, c’è il Palermo, che nelle 12 trasferte fin qui giocate ha raccolto una media di 1.237 tifosi a partita per un numero totale e complessivo che ammonta a 14.841 supporter. Numeri che fanno capire quanto amore c’è nei confronti di una squadra che ovunque gioca sa di poter contare su un gruppo non indifferente di tifosi al seguito.

Anche questo pomeriggio, a Cremona, allo stadio Zini ci sarà una vera e proprio cornice di pubblico di colore rosanero, visto che gli ulteriori 500 posti messi a disposizione dalla società grigiorossa sono andati sold-out per una cifra totale vicina ai 3 mila tifosi di fede palermitana presente in Lombardia. Record su record quelli che i sostenitori del Palermo stanno collezionando e che potrebbero ingrossarsi se la squadra di Corini continuerà a fare il suo dovere. Finora la trasferta con maggiori tifosi rosanero al seguito è stata quella di Modena del 7 ottobre scorso, quando il Braglia fu invaso da oltre 3.400 tifosi rosanero. Numeri difficili da eguagliare ma sui quali ci si può molto avvicinare, anche a partire da questo pomeriggio. A Cremona sarà un altro esodo d’amore