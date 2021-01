«Sono soddisfatto della mia prestazione così come quella dei compagni. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte, nonostante non siano arrivati i tre punti. Quando uno non gioca deve sempre dimostrare di meritarsi la maglia da titolare: io, però, penso di avere fatto sempre il mio dovere».

Queste le parole di Domenico Mungo, centrocampista del Teramo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com”, in merito al match pareggiato contro il Palermo.