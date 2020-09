«Non è umano. È un grande rischio, prima di tutto per le nostre ambizioni in tutte le competizioni: se decidiamo che una di queste competizioni non ci interessa, andiamo contro la natura del club e il nostro diritto di competere in ogni manifestazione. La mia domanda è: chi è la mente illuminata che ha pensato a questo calendario? Ci hanno messo domenica-martedì-giovedi-domenica perché schierassimo i ragazzi?». Queste le parole dell’allenatore del Tottenham, rilasciate in conferenza stampa in merito al calendario fitto di impegni.