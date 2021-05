José Mourinho ha chiamato Cristiano Ronaldo per salutarlo e capire le sue intenzioni per l’immediato futuro.

Secondo quanto riporta “La Stampa”, la Roma sarebbe una buona soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano (100mila euro di forfait sui guadagni stranieri), ma l’ipotesi è complessa.





Il contratto del campione con la Juve scade il 30 giugno 2022, e c’è poi la questione dell’ingaggio: Ronaldo guadagna 31 milioni netti a stagione. Per il prossimo contratto è sicuramente previsto un ribasso, ma anche la metà dell’attuale stipendio sarebbe troppo per le casse della Roma. Non sono esclusi, però, miracoli di Mourinho.