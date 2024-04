Morte Giani: la Procura di Firenze apre un fascicolo

Qualche giorno fa, in una gara valevole per il campionato di Eccellenza Toscana, il calciatore Mattia Giani è deceduto in seguito ad un malore accusato al 14′ minuto della gara, in cui l’attaccante si sarebbe accasciato al suolo perdendo conoscenza. I genitori, però, avrebbero, in seguito alla morte del figlio, lamentato di un probabile intervento ritardatario da parte dei soccorsi.

Per questo motivo, come riportato dall’ANSA, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo sulla morte di Mattia. In attesa che la procura disponga l’autopsia, il riscontro diagnostico fissato per oggi a Careggi è stato sospeso.

Morte Mattia Giani: l’ambulanza non era presente allo stadio. La ricostruzione