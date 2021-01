Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Monopoli ha reso noto di aver ingaffiato l’esterno mancino Nikola Jakimovski. Ecco il comunicato:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Jakimovski, fino al 30 giugno 2021.





Nato a Kriva Palanka (Macedonia), l’esterno mancino classe 1990 ha iniziato la sua carriera in Italia nel Varese in Serie B nella seconda parte della stagione 2014/2015, passando l’anno successivo prima al Como e poi al Bari, sempre in cadetteria. Per due stagioni (2016/2017 e 2017/2018) è stato un calciatore del Benevento in Serie B e in Serie A. Nel gennaio del 2018 si è trasferito al Vicenza in Serie C e nella stagione successiva al Bisceglie; da gennaio 2019 è stato un giocatore del Larissa (Serie A greca) e nella passata stagione ha disputato il Campionato di Serie B con la maglia del Trapani, disputando 9 gare. Ha giocato nelle Nazionali giovanili macedoni Under-17, Under-19 e Under-21: con quest’ultima ha collezionato 3 presenze, 2 delle quali nelle qualificazioni agli Europei Under-21.

“Sono molto contento di essere arrivato a Monopoli, cercherò di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Ho scelto questa società perchè mi ha voluto fortemente, e per questo sono grato a loro, spero di ricambiare la fiducia riposta nei miei confronti. Negli anni ho incontrato il Monopoli e mi ha sempre fatto una buona impressione. Sono carico e motivato per iniziare la mia sfida in biancoverde”.

Jakimovski è già a disposizione di mister Scienza e del suo staff”.