Mondiale per Club: quattro squadre per un solo posto nel torneo

Al prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti nell’estate del 2025, manca all’appello solamente una formazione per completare il quadro delle 32 partecipanti.

L’ultimo Club arriverà dalla Copa Libertadores. Arrivata alle semifinali, la massima competizione per club del continente attende la sua vincitrice. Per la Copa Libertadores 2024 sono ancora quattro le squadre in lotta: oltre a River Plate, Atletico Mineiro, Botafogo e Penarol, c’è anche l’Olimpia. Ma quest’ultima dovrà rimanere a guardare i risultati delle avversarie. Bisonerà attendere il termine della Copa Libertadores per conoscere l’ultima squadra qualificata al Mondiale per Club.