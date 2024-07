Modena, UFFICIALE: Caldara ha firmato fino al 2025 con opzione (FOTO)

Un top player per la categoria. Il primo acquisto dell’estate gialloblù e del nuovo direttore sportivo Andrea Catellani – si legge sul sito ufficiale del Modena – è Mattia Caldara, difensore centrale che al termine del contratto con il Milan si è legato alla società canarina fino al 30 giugno 2025, con opzione di prolungamento a favore del club. Un profilo da 127 presenze in Serie A, 4 in Champions League e 47 in Serie B: tanta esperienza a disposizione di Pierpaolo Bisoli per il reparto difensivo.

Matteo Rivetti. “Sono davvero contento di aprire la nuova stagione agonistica con l’annuncio dell’ingaggio di Mattia Caldara. Rappresenta per noi un tassello importante nel consolidamento del nostro progetto. Il fatto che Mattia abbia deciso di vestire la nostra maglia ci gratifica e ci motiva ulteriormente nel creare un Modena sempre più solido e competitivo. Gli auguro il meglio con i nostri colori e gli do il benvenuto nella famiglia gialloblù”.

Andrea Catellani. “Caldara prima ha rappresentato una bellissima suggestione poi, col passare dei giorni, è diventato una possibilità reale. Siamo onorati che Mattia abbia sposato il nostro progetto, certi che la sua leadership tecnica e morale possa diventare un elemento fondamentale nel nostro nuovo Modena”.

Carriera. Classe 1994 di Bergamo, nel 2004 entra nel vivaio dell’Atalanta e dopo tutta la trafila del Settore Giovanile esordisce in Serie A il 18 maggio 2014, a 20 anni. Nell’estate dello stesso anno passa al Trapani per la prima stagione tra i grandi e raccoglie 20 presenze con 2 reti, l’anno successivo si conferma in Serie B con la maglia del Cesena (27 presenze e 3 gol). Rientrato a Bergamo, in due stagioni raccoglie 55 presenze e ben 10 reti, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Nel frattempo a gennaio 2017 lo acquista la Juventus e nell’estate successiva passa al Milan a titolo definitivo: in rossonero debutta in Europa League ma poi viene fermato da una serie di problemi fisici che lo tengono lontano dai campi per oltre un anno. A gennaio 2020 riparte dall’Atalanta: ritrova subito la maglia da titolare chiudendo con 16 presenze nel solo girone di ritorno, mentre l’annata successiva torna ad essere tormentato dagli infortuni. Ritrova continuità in Serie A tra il 2021 e il 2023, nelle due annate in prestito al Venezia e allo Spezia (55 presenze). Nella passata stagione un problema alla caviglia lo ha tenuto a lungo ai box, ma nell’ultima giornata di campionato ha esordito in Serie A con la maglia del Milan.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Mattia Caldara il benvenuto nella famiglia gialloblù.

