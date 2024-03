Modena, il presidente Rivetti: «La Serie A è un obiettivo»

Il Modena sogna, parola del suo presidente Carlo Rivetti. Intervistato da Casa Rai, il numero uno del club emiliano ha parlato degli obiettivi del club.

Di seguito le sue parole:

«Se l’arbitraggio mi è piaciuto? Non completamente. Gli ultimi risultati non sono molto premianti – le sue parole –, però siamo in una ottima posizione. La Serie A è un obiettivo, sognare è una cosa positiva. Noi ci crediamo, ma non sarà facile. Ma quando uno si pone degli obiettivi deve cercare di fare di tutto per raggiungerli. La scelta di Bianco è stata assolutamente giusta. Ritenevamo di dover dare un cambiamento. È arrivato Bianco con i suoi collaboratori, abbiamo cambiato anche tanti ragazzi della rosa. Perché l’obiettivo è quello di crescere. Amo molto i cambiamenti, perché credo siano sfidanti ma danno danno anche l’opportunità di creare cose nuove. Adesso è proprio il momento – conclude Rivetti – di non cambiare, di credere in stessi, di continuare nella strada intrapresa, avendo entusiasmo e voglia di vincere le partite».