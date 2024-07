Modena, il nuovo acquisto Caldara: «Un onore essere qui»

Il neo-acquisto del Modena, Mattia Caldara, è stato ufficializzato quest’oggi mediante una nota ufficiale. Il calciatore mediante un video sui canali ufficiali del club si è presentato salutando i tifosi:

«Un saluto ai tifosi gialloblù, è un onore essere qui a parlare nella splendida Curva Montagnani e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con squadra e staff. Ho accolto a braccia aperte l’offerta della famiglia Rivetti e il nuovo progetto della società canarina. Sono rimasto molto colpito e sono pronto a questa nuova avventura. – prosegue il centrale parlando della Serie B – Mi aspetto come sempre un campionato molto difficile, ho seguito il torneo cadetto anche lo scorso anno. Ogni partita è decisiva per fare la differenza, non c’è mai nulla di scontato e prevale spesso l’equilibrio».