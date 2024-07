Corriere dello Sport: “Brunori rimane un intrigo, Palermo parte col dubbio”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e sul futuro di Brunori.

L’intrigo Brunori prosegue: la mossa del Palermo, che per bocca del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis ha ribadito che per il club Matteo fa parte assolutamente del progetto, in realtà non chiude del tutto alla prospettiva di una cessione.

Indica la posizione della società ed è anche un modo per confermare che le condizioni economiche in caso le stabilirà il Palermo, che due anni fa, proprio come prima mossa della nuova proprietà Cfg, acquistò per intero il cartellino del giocatore con un discreto investimento (3,5 min più bonus alla Juventus più l’aumento dell’ingaggio del calciatore, legato ai rosa fino al 2027). Per adesso Brunori inizierà il ritiro con i rosa ma per lui, dopo molti sondaggi, sarebbero arrivate proposte dalla serie A che non possono lasciarlo indifferente.

Insomma con una sessione estiva così lunga, il destino di Brunori resta in bilico ma è interesse dello stesso Palermo risolverlo in breve tempo: bisogna capire anche che tipo di modulo e dunque di attaccante centrale gradisca Dionisi ed eventualmente bloccare per tempo un sostituto di livello per un giocatore che viene da 66 gol in 3 stagioni.