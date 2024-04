Modena-Catanzaro, Magnino: «Siamo più amareggiati dei tifosi, capiamo il malumore»

Dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, il centrocampista del Modena Luca Magnino ha commentato ai canali ufficiali della società.

«Siamo ancora più amareggiati dei nostri tifosi… Avevamo una grande voglia di tornare a vincere davanti al nostro pubblico, la splendida cornice di oggi ci aveva trasmesso da subito tanta carica. Purtroppo però non raccogliamo punti e capiamo il malumore finale. La partita? La reazione non ci è mancata, oltre al gol di Tremolada abbiamo avuto altre situazioni per andare a segno, specialmente sull’1-2. Avevamo davanti una squadra che sta facendo benissimo, dopo l’1-3 hanno palleggiato e non siamo più riusciti a controbattere».