Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, Kazu Miura, che compirà 54 anni il prossimo mese, ha rinnovato ancora una volta il proprio contratto con lo Yokohama.

La leggenda del calcio giapponese, primo calciatore della storia del suo paese a giocare in Italia, è diventato lo scorso Settembre il giocatore più anziano mai sceso in campo in una partita del massimo campionato nazionale.