Mister, sei esonerato: RISSA NELLO SPOGLIATOIO | Salta la prima panchina italiana del 2025

Caos totale nello spogliatoio, che porta al conseguente esonero del tecnico: salta la prima panchina italiana del nuovo anno.

Gli esoneri degli allenatori sono diventati ormai una costante nel calcio, un fenomeno che riflette la pressione e le aspettative elevate che gravano su chi guida le squadre. In molti casi, la cacciata di un tecnico avviene dopo una serie di risultati deludenti o una crisi di rendimento, anche se le motivazioni possono essere diverse.

Spesso e volentieri infatti ascoltiamo in tv o alla radio che l’allenatore ha perso il controllo della squadra, venendo così cacciato dalla società. Liti con i calciatori, con i dirigenti o semplici differenze di vedute possono portare a tale epilogo. Quanto accaduto nello spogliatoio di questa compagine però è un qualcosa di ben più grave.

Il mister infatti è stato allontanato dopo che è stato protagonista di una vera e propria rissa nello spogliatoio. Una situazione assurda dunque, che vede saltare la prima panchina italiana di questo nuovo anno. Vediamo però chi è rimasto coinvolto in questa situazione.

Caos nello spogliatoio e allenatore allontanato

Qualche settimana fa in casa Trapani, dopo aver dato il benservito a Salvatore Aronica, si è deciso di puntare su mister Ezio Capuano per la panchina, allenatore molto esperto che conosce alla perfezione al categoria. Sebbene sembrava l’inizio di una nuova era, le cose in casa granata sono presto precipitate.

E dopo le prime avvisaglie dei giorni scorsi, si è adesso arrivati alla totale rottura del tecnico salernitano con la squadra. A causa di pesanti discussioni nello spogliatoio infatti Capuano è stato esonerato dalla società addirittura per giusta causa, scatenando così una polemica che rischia di trascinarsi per molto tempo. E l’esonero, come confermato anche dal comunicato, sarebbe stato chiesto propri9o dai calciatori.

Il comunicato della società che fuga ogni dubbio

“La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra”.

Con queste parole dunque il club siciliano apre una diatriba con quello che da sempre è un personaggio importante e allo stesso modo controverso del calcio di provincia.