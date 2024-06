Mister, questa è la nostra offerta: Tudor e il tradimento alla Lazio | Resta in A per cacciarli dall’Europa

Il tecnico croato lascerà il club capitolino per accasarsi in un altro del nostro campionato, rendendosi così autore di un grande sgarro.

La stagione della Lazio non è stata tra le migliori degli ultimi anni. I biancocelesti infatti non sono riusciti ad ottenere grandi risultati, tanto che nei mesi scorsi il tecnico Maurizio Sarri, non sentendosi più seguito dalla squadra e non avendo la fiducia della società, ha deciso di dare le dimissioni. Il suo posto vacante è stato preso da Igor Tudor, che era svincolato.

Il tecnico croato, reduce da alcune esperienze importanti, è riuscito fin da subito a far vedere la sua mano, e a rimettere in carreggiata una squadra che sembrava allo sbando, e riuscendo a farla qualificare per la prossima edizione dell’Europa League. Tuttavia la situazione in quel di Formello non pare delle più distese, e di conseguenza alcune clamorose voci stanno iniziando a prendere piede sempre con maggiore insistenza.

In particolare sembra che proprio Tudor è sempre più lontano dagli Aquilotti, e che addirittura sarebbe pronto fin da subito a cominciare una nuova avventura proprio nel nostro campionato. Uno scenario dunque a dir poco clamoroso, che porterebbe l’ex allenatore del Marsiglia a compiere un vero e proprio tradimento nei confronti della sua squadra attuale.

Situazione intricata in casa laziale

Secondo gli ultimi rumors, a Formello ultimamente si respira un’aria pesante. A quanto pare infatti le cose tra Igor Tudor e il presidente Claudio Lotito non vanno granché bene. In particolar modo il patron ha criticato al mister il fatto di avere vedute molto diverse su alcuni calciatori importanti, con il quale il croato è finito di conseguenza in rotta.

Per questa ragione dunque le indiscrezioni su un possibile esonero dell’allenatore, che ha firmato un contratto fino al 2025, si stanno facendo sempre più fitte. Di conseguenza anche le voci sul suo futuro stanno crescendo a dismisura, e sembra che ci sia una panchina di Serie A già pronta per lui.

Scenario sorprendente per Tudor e non solo

A breve ci sarà l’annuncio ufficiale della fine della storia tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano, in scadenza di contratto. Per questo motivo la panchina viola avrà bisogno di un nuovo allenatore, e le ultime voci stanno parlando proprio di Tudor.

Al contrario invece da diversi giorni per il tecnico ex Spezia si era aperta proprio la possibilità di vedere un avvenire nella Capitale sponda biancoceleste.