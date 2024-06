Mister, non firmare: questa è la nostra offerta | Allegri chiamato nel cuore della notte: panchina spettacolare

Allegri fermato sul più bello prima della firma. L’offerta adesso è veramente impossibile da rifiutare per l’ex Juventus.

Massimiliano Allegri punta al grande ritorno sulla scena. L’addio dal calcio, almeno per il momento, è stato duro e inaspettatamente drammatico per il tecnico livornese, che a breve vorrebbe ritornare in campo e le offerte sembrano non mancare.

La finale di Coppa Italia e l’esonero dalla Juventus, quello ampiamente pronosticato ma arrivato alla fine in malo modo, è ormai lontano e su Allegri sono iniziati altri ragionamenti. Tornare in Serie A sembra difficile, se non impossibile soprattutto per il compenso chiesto dall’allenatore. Tutte le big italiane hanno infatti ormai colmato il vuoto in panchina, tra Milan, Juventus, Napoli, e nessuna sembrava voler puntare su Max – i più vicini per qualche tempo sono stati proprio i rossoneri -.

Nelle ultime ore sembravano essersi fatte sotto le squadre della Saudi Pro League, pronte a sborsare cifre enormi per averlo in Arabia. Ma proprio quando Allegri sembrava destinato a cedere alle sirene arabe, una nuova offerta sarebbe arrivata al tecnico livornese.

Allegri, offerta suggestiva

Detto dell’interessamento della Saudi Pro League, Allegri al momento si sta godendo le vacanze estive senza pensare al futuro prossimo. Il tecnico è stato visto a Livorno infatti, nella sua città natale, e in questo momento non si è ancora espresso – a differenza di diversi colleghi – sul suo futuro.

L’Arabia pare rimanga l’ipotesi più concreta e quella più allettante dal punto di vista economico, ma in queste ore si è aperto un nuovo suggestivo scenario: quello della guida della nazionale.

Allegri per il post Spalletti

L’avventura di Luciano Spalletti in Germania si sta dimostrando più dura del previsto. Complice una carenza piuttosto evidente di talento in nazionale, l’ex Napoli non sta contribuendo come ci si aspettava a ravvivare una squadra mediocre e a renderla in grado di grandi rendimenti (un po’ come era successo all’ombra del Vesuvio).

Ecco perché, in caso di fallimento agli Europei, ieri sera più vicino che mai, Spalletti potrebbe anche decidere di lasciare Coverciano e al suo posto potrebbe addirittura arrivare Allegri. Tecnico esperto, ormai lontano dal ritorno in Serie A, Allegri potrebbe anche riflettere sul ruolo di commissario tecnico per il prossimo futuro. L’ipotesi rimane allettante, ma Spalletti ha ancora due anni di contratto fino al 2026.