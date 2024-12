Mister, io non gioco mai: me ne vado a gennaio | Avvisa Conte e prepara la valigia: ciao ciao Napoli

Bagagli già fatti e biglietto di sola andata dall’aeroporto di Capodichino: un big del Napoli dice addio alla squadra e ad Antonio Conte.

Una storia d’amore giunta al capolinea lascia sempre qualche ferita nell’anima. Accade nella vita di tutti i giorni e non si sottrae a questa logica neppure il mondo del calcio. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che in queste ore si trovano a dover fare i conti con il probabile addio di uno dei loro beniamini, che in minima parte ha contribuito a costruire le recenti fortune del club campano.

Un fulmine a ciel sereno? Non propriamente, visto che Antonio Conte l’ha impiegato con il contagocce fino a questo momento, contribuendo ad alimentare la sua insoddisfazione. La concorrenza nel suo ruolo è forte e serratissima e anche per questo il tecnico salentino non è riuscito a garantirgli un adeguato minutaggio.

La classifica di Serie A attualmente sorride ai partenopei, in piena corsa per provare a vincere il quarto titolo nazionale della loro storia, ma il calciomercato di gennaio potrebbe privarli di questo giocatore, estremamente apprezzato dai sostenitori e scarsamente utilizzato sul manto erboso.

Il diretto interessato avrebbe già preso la sua decisione irrevocabile, prenotando un biglietto di sola andata dall’aeroporto di Capodichino. I bagagli sarebbero ormai pronti e starebbe per dire definitivamente addio alla città vesuviana per abbracciare una nuova avventura. Il suo profilo, del resto, non può non fare gola alle big del nostro campionato.

Addio definitivo al Napoli: separazione nel mercato di gennaio

La sua esperienza e le sue qualità sono fuori discussione, eppure il perimetro di gioco l’ha visto con il binocolo. Ecco perché ora si sarebbe convinto a salutare la compagnia e a cercare fortuna altrove, nonostante il legame con la piazza sia forte e inscalfibile.

Stiamo parlando, nello specifico, di un esterno a tutta fascia che ha indossato le casacche di Atalanta, Juventus e Roma. Proprio al termine della sua parentesi in maglia giallorossa, il laterale si era accasato a parametro zero al Napoli, convincendo tutti sin dai primi test amichevoli, ma poi qualcosa si è rotto o non ha funzionato a dovere.

Fine dell’avventura: chiude le valigie e va in aeroporto, Antonio Conte sotto shock

Ovviamente il protagonista di questa news è Leonardo Spinazzola, che si è visto spodestato sulla fascia sinistra da Olivera e pare non intenzionato a proseguire il suo percorso a Napoli.

Addirittura, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, gli azzurri si starebbero già cautelando per sostituirlo numericamente in rosa e avrebbero allacciato i primi contatti con la Fiorentina per acquisire le prestazioni di Biraghi. L’ex Inter non vanta un grande feeling con l’allenatore dei viola, Raffaele Palladino, e potrebbe accettare il trasferimento.