Dario Mirri, presidente del Palermo, ha ufficialmente messo in vendita la squadra rosanero. Infatti il patron rosanero ha confermato ai microfoni di “Palermo Today” l’intenzione di trovare nuovi acquirenti pronti a rilevare il pacchetto azionario del club di Viale del Fante.

I motivi? Potrebbero essere i costi troppo elevati per garantire un futuro da protagonista al Palermo, il Covid ha nettamente influenzato le casse del club rosanero. Di seguito le parole di Mirri a “Palermo Today” : «Non sarò mai un limite per questa città, voglio soltanto essere un’opportunità per garantire un grande Palermo»