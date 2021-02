Di Giulia Nasca e Manfredi Esposito

Giornata importante domani in casa Palermo: prevista infatti alle 17 una nuova assemblea dei soci di Palermo FC nella quale, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si discuterà della riduzione del capitale e della sottoscrizione di un nuovo aumento per arrivare a ripianare le perdite previste fino a giugno 2021. Assemblea alla quale prenderanno parte Hera Hora, controllante di Palermo FC con il 99% delle quote, e Amici Rosanero, che detiene l’1%.

Gli ordini del giorno di domani saranno illustrati ai presenti dall’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e si tratta di due punti fondamentali: votare la riduzione del capitale sociale di Palermo FC e conseguentemente votare la sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale di Palermo FC per un importo che sarà pari alle perdite stimate al 30 giugno 2021, in modo tale da concludere la stagione corrente senza “traumi”. In che modo? La proposta del socio di maggioranza è quella di spostare il capitale sociale della stessa Hera Hora, già sottoscritto e versato per 2/3 da entrambi i soci (Mirri 60% e Di Piazza 40%) in Palermo FC.

Un aumento di capitale che naturalmente dovrà essere votato domani dai soci di Palermo FC, dunque Hera Hora e Amici Rosanero. Mossa che pare essersi resa necessaria dopo il recesso di Tony Di Piazza da Hera Hora, avvenuto lo scorso 28 dicembre