Secondo quanto riportato da “Fantacalcio.it”, l’ex rosa Simon Kjaer non sta di certo entusiasmando con la maglia del Milan. Dopo la sua ultima prestazione deludente nel derby, nella prossima sfida di Coppa Italia contro la Juventus, il danese potrebbe accomodarsi in panchina per far posto a Musacchio. Da vedere se questo cambiamento del difensore da affiancare a Romagnoli si vedrà anche nelle ultime partite di campionato.