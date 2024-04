Mignani presenta Palermo-Parma: «Non bisogna dare punti di riferimento agli avversari. Traoré? Può darci una mano»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Non bisogna dare punti di riferimento agli avversari, voglio giocatori che anche se fanno gli esterni possono venire dentro il campo per fornire soluzioni diverse come possono fare Di Francesco, Insigne, Di Mariano, Traore».

«Traore è un ragazzo che ha tutto per darci una mano, ha un mondo davanti a se che forse nemmeno conosce ancora. Il merito va ai ragazzi e non a me perché loro mi hanno dato disponibilità e mi mettono in difficoltà ogni settimana quindi il loro impegno mi porta a essere in dubbio fino all’ultimo. Buttaro non giocava da un po’ e ha fatto il gol, Nedelcearu è stato uno dei migliori in campo. Lungi da me prendermi i meriti».