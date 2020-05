«Grazie all’aiuto di tutti abbiamo raggiunto davvero numeri incredibili. L’emergenza naturalmente non è finita e, insieme ai miei compagni, vedremo cos’altro fare per sostenere ancora più persone». Queste le parole dell’ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, in merito all’iniziativa “Insieme per Palermo”.