Mi spiace, ma non lo posso fare: Maurizio Sarri pronto a dire no alla panchina | Tradimento esagerato

Maurizio Sarri pronto a rifiutare la panchina in Serie A. Stavolta il tradimento sarebbe troppo grave.

Sono ore delicate per diversi allenatori della Serie A. Nemmeno il tempo di iniziare che la stagione infatti ha già messo spalle al muro le big del nostro campionato, a causa di risultati non proprio ottimali. Le grandi speranze estive infatti hanno lasciato subito spazio al duro realismo del campo.

Per tante squadre, che hanno cambiato allenatore, è arrivata nella prima fase del campionato una vera doccia gelata, e il sostituto in panchina potrebbe essere la scossa necessaria per risalire la corrente. Maurizio Sarri in questo senso, rimasto abbastanza clamorosamente senza panchina, è uno dei nomi più in voga del momento.

Un tecnico appetibile e di grande caratura, non scelto nel turbinio del valzer delle panchine dello scorso giugno, ma che potrebbe all’occorrenza prendere a campionato in corso una delle big in difficoltà. Le proposte sul tavolo del tecnico toscano sono già arrivate, ma l’ex Juve e Napoli vuole prendere tempo e imparare dagli errori passati.

Le offerte per Sarri dalla Serie A

Si è parlato tanto in questi giorni di un possibile ritorno in Serie A di Maurizio Sarri. Dopo l’esperienza alla Lazio, finita in malo modo lo scorso anno a campionato in corso, Sarri però vorrebbe prendere tempo prima di dire sì a una nuova società.

Su di lui ci sarebbero due squadre che hanno faticato a decollare nel mese di agosto, ossia la Roma e il Milan. I rossoneri non sono entusiasti dell’approccio di Fonseca, mentre la Roma ha subito diversi scossoni extra campo in questo inizio di stagione. Con De Rossi in discussione, Sarri rimane un nome caldo, ma il tecnico potrebbe dire no a prescindere: ecco il motivo.

Sarri, contatti con la Roma: pronto a dire no

Una scelta di cuore, certo, ma anche di testa. Sarri alla Roma porterebbe probabilmente ancora più tensione per i suoi trascorsi laziali, in una piazza che è già molto calda e poco gestibile di suo come quella giallorossa. Già dal passaggio da Napoli a Juventus Sarri aveva innescato una serie di risposte negative, che forse stavolta vorrebbe evitare.

Spesso l’allenatore si è detto pronto a smettere con il calcio, per l’eccessiva carica di tensione. Una opzione più concreta potrebbe essere il Milan, se proprio Fonseca dovesse essere ritenuto non all’altezza, e dovesse toppare anche il mese di settembre.