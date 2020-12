Maltempo in arrivo in Sicilia con allerta meteo arancione domani per rischio idrogeologico e idraulico.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, sono previste precipitazioni diffuse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.





Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente moderati.